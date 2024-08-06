Театр абсурда
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Театр абсурда

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Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские

Министерство просвещения РФ "засекретило" программы по истории , преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета российско-таджикских школах (и на всякий случай ещё российско-туркменских), после того, как стало известно, что в них русских называют "оккупантами".

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Комментарии
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Валентина смольникова
Клоуна Кравцова давно пора убрать.
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Предварительно убрать того кто его назначал и утверждал!
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7 час.
Елена Смирнова
Кравцов далеко не клоун и не дурак, притворяется! а работает скорее всего на западные гранды! вот так получается!
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3 час.

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