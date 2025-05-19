10 шикарных триллеров, о которых все забыли

Культовые картины разных времен и народов, оказавшиеся в тени блокбастеров. «Рожденные неприкаянными» (The Born Losers), 1967 фото: Кадр из фильма Страна: СШАЖанр: боевик, триллер, драма, вестернРежиссер: Том ЛофлинРейтинг на Кинопоиске: 5.
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