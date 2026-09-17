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"Смешарики" возглавили рейтинг мультиков, которые россияне хотят передать детям

"Смешарики" возглавили рейтинг мультиков, которые россияне хотят передать детям

Мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам.

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