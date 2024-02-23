"Посмотрим, что будет": Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Армения приостановила своё участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.Как отметил в интервью телеканалу France24 премьер-министр республики Никол Пашинян, "договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии