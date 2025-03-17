Небанальные факты о Франции, в которые трудно поверить

Как бы долго и часто вы ни были во Франции, этой стране всегда есть чем удивить своих гостей. В доказательство сказанного предлагаю небанальных фактов о родине Наполеона, некоторые из которых вам точно были неизвестны.
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