Что построено в России при Путине

Ульян Керзонов Список построенных при Путине заводов. Крупные заводы построенные при Путине с нуля: Волгореченский трубный завод Завод «Данон Индустрия», Чеховский район Московской области Хакасский алюминиевый завод Пуровский завод переработки газового конденсата Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода Цементный завод «ТулаЦемент» Цементный завод «Щуровский цемент» Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе Птицефабрика «Акашевская», республика Марий Эл «Брянский бройлер» — проект по производству мяса птицы в Брянской области Комплекс по глубокой переработке маслосемян «Нэфис — Биопродукт», Татарстан Борщевский цементный завод в Ферзиковском районе Калужской области Цементный завод «Азия-Цемент» в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области Цементный завод «Воронежский филиал «Евроцемент груп» Серебрянский цементный завод Сенгилеевский цементный завод Кирпичный завод, деревня Никольское Кировского района Ленинградской области Каспийский Завод листового стекла Богучанский лесопромышленный комплекс Деревоперерабатывающий комплекс «Аркаим» Антипинский нефтеперерабатывающий завод, г.