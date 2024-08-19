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Аналитик Шнейдерман: есть способы рассчитать и накопить финансовую подушку

Аналитик Шнейдерман: есть способы рассчитать и накопить финансовую подушку

Комфортная финансовая подушка подразумевает наличие суммы, которой хватит на три месяца расходов. Она должна помочь преодолеть любой кризис, связанный с потерей работы или другой проблемой, которая предполагает прекращение доходов, объяснил в беседе с RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

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