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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2023 года

Энергия дня пятнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 869 =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь=Бог смотрит на нас не откуда-то сверху, Он смотрит на нас прямо из нашего сердца = Больше наблюдайте и не спешите контролировать.

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Комментарии
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Ирина Карамышева
Очень понравились выражения: &quot;Весь процесс Преображения сводится к снижению отрицательной Энергии&quot; и &quot;Не словом человеческим красен человек, а внутренним содержанием, мыслями своими.&quot; БЛАГОДАРЮ!
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A
Antanas
Прекрасные мудрые мысли.👍👍👍👍👍.
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5 час.

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