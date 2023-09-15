Энергия дня пятнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 869 =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь=Бог смотрит на нас не откуда-то сверху, Он смотрит на нас прямо из нашего сердца = Больше наблюдайте и не спешите контролировать.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Очень понравились выражения: "Весь процесс Преображения сводится к снижению отрицательной Энергии" и "Не словом человеческим красен человек, а внутренним содержанием, мыслями своими." БЛАГОДАРЮ!
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6 час.
A
Antanas
Прекрасные мудрые мысли.👍👍👍👍👍.
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5 час.
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