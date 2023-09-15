ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2023 года

Энергия дня пятнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 869 =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь=Бог смотрит на нас не откуда-то сверху, Он смотрит на нас прямо из нашего сердца = Больше наблюдайте и не спешите контролировать.