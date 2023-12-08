В период с 15 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. в нашей стране будет проходить новогодняя благотворительная акция ´Наши дети´, в целях широкого информирования населения о порядке сбора средств на благотворительные цели.
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