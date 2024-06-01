Наталия Орейро снялась в российском новогоднем фильме

В России завершились съемки фильма с участием Наталии Орейро Киностудия имени М. Горького сообщила о том, что завершились съемки новогоднего семейного блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием звезды аргентинского кино и музыки Натальи Орейро.