Наталия Орейро снялась в российском новогоднем фильме

В России завершились съемки фильма с участием Наталии Орейро Киностудия имени М. Горького сообщила о том, что завершились съемки новогоднего семейного блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием звезды аргентинского кино и музыки Натальи Орейро.
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