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Парламентская группа Великобритании изучает барьеры со стороны банков для криптофирм

Парламентская группа Великобритании изучает барьеры со стороны банков для криптофирм

Парламентская группа Соединенного Королевства начала расследование того, сталкиваются ли криптокомпании и потребители с барьерами при доступе к банковским услугам, включая доступ к счетам и ограничения на операции, связанные с криптовалютами.

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