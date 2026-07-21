Парламентская группа Великобритании изучает барьеры со стороны банков для криптофирм

Парламентская группа Соединенного Королевства начала расследование того, сталкиваются ли криптокомпании и потребители с барьерами при доступе к банковским услугам, включая доступ к счетам и ограничения на операции, связанные с криптовалютами.
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