Полёт в Турцию стал стоить как заказ пиццы в Москве. via Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР Донецкая группа новостей.
Комментарии
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Vlad
из Донецка до Ростова столько берут! НЕ ВЕРЮ
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7 час.
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Полёт в Турцию стал стоить как заказ пиццы в Москве. via Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР Донецкая группа новостей.
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