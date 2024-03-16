The New York Post: Украина продаёт вооружение из США на чёрном рынке

Американское издание The New York Post пишет, что Пентагон не знает, как Украина расходует полученные деньги, при этом есть вероятность того, что техника, отправленная на Украину, перепродаётся на чёрном рынке.
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