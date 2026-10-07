Уральский водитель ударил ребенка в автобусе по голове из-за просьбы о сдаче

РЕН ТВ В городе Березовском Свердловской области водитель рейсового автобуса напал на школьника, который попросил выдать сдачу монетами.
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