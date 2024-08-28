Программа МПТ в Москве: уже построено 22 объекта, создано 10 тысяч рабочих мест

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве продолжает развиваться. По словам мэра Сергея Собянина, за последние годы были построены новые школы, детские сады, музеи и многие другие важные объекты.
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