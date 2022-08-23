В ГИБДД раскрыли подробности штрафа в 5 000 рублей за госномер

Российских водителей предупредили о серьезных санкциях, которые их ждут за нечитаемый номер. В ГИБДД напомнили о наказании для тех, кто намеренно закрывает часть номера в надежде спастись от камер.
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