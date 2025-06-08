С Афганистана пора снять санкции — минфин страны

Необходимо снять международные санкции с Афганистана, потому что они усиливают гуманитарные проблемы страны, заявил пресс-секретарь афганского министерства экономики Абдула Рахмана Хабиба, 8 июня передает Ariana news.
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