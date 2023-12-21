Южноуральских чиновников обязали выплатить 5 миллионов рублей родителям ребенка, погибшего под грудой льда

В Нагайбакском районе суд взыскал в пользу родителей погибшего ребенка 5 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нагайбакский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей погибшего школьника к администрации Нагайбакского района, муниципальному управлению образования и физкультурно-оздоровительному центру «Олимп» о компенсации морального вреда.
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