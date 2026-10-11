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Что творится с «Алисой» и дата-центрами «Яндекса»? Беспрецедентная атака беспилотников выбила из строя три ЦОДа за неделю

Представьте себе: вы заказываете пиццу через Додо Пиццу, а система внезапно «зависает». Или пытаетесь оплатить покупку на Магните, но сервис отказывается работать.

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