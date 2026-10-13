Ночью по Киеву был нанесён массированный комбинированный удар. В основном баллистические ракеты легли в районе Русановки в восточной части Киева.
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