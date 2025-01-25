МИД ДРК отозвал своих дипломатов в Кигали и прекратил свою деятельность в Киншасе

Министерство иностранных дел Демократической Республики Конго (ДРК) объявило о немедленном отзыве своих дипломатов, находящихся в Кигали, и приказало прекратить деятельность посольства Руанды в Киншасе в течение 48 часов.
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