В Свердловской области нашли всего четыре водоема, пригодных для купания

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели обследования пляжей.Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели обследования пляжей в Свердловской области пришли к выводу, что купаться можно лишь на четырех водоемах.