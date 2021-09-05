Промсвязьбанк пытается взыскать заложенное имущество трех омских элеваторов. 27 августа 8 Арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу АО «Любинское хлебоприемное предприятие» на решение первой инстанции об обязании АО «Любинское хлебоприемное предприятие» в лице его директора Леонида ЗОНЕНБЕРГА провести собрание акционеров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества… Московские собственники Любинского ХПП пытаются отправить директора в отставку- - .