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Царьград

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Украинским военным ставили задачу заминировать Курскую АЭС

Украинским военным ставили задачу заминировать Курскую АЭС

Пленный рассказал, зачем ВСУ прорывались на атомную электростанциюОдной из главных задач, которую поставило командование ВСУ перед украинскими военными при нападении на Курскую область, была диверсия на атомной электростанции.

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