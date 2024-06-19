Встреча министров Северных стран завершилась принятием декларации о ЧС

Декларация о сотрудничестве северных стран в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в рамках обеспечения безопасности поставок и состояния природных объектов была подписана на летней встрече в Карлстаде, 19 июня сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
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