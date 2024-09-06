Растения в саду больницы на Ленской будут лечить вас по-своему

В этом году в Москве благоустраивают территории нескольких больниц. «Организуем пространство и маршруты так, чтобы сотрудники, пациенты и посетители могли с комфортом гулять и отдыхать на улице», — пояснил в телеграм-канале Сергей Собянин.
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