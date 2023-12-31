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Постпредство РФ: "гнилое нутро" режима в Киеве стали осознавать в ООН

Постпредство РФ: "гнилое нутро" режима в Киеве стали осознавать в ООН

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Многие государства-члены ООН в 2023 году начали осознавать "гнилое нутро" киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, который всячески раскручивает украинский кризис.

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