Звезду "Лермонтова" Владимира Аблогина осудили на три года

Звезду "Лермонтова" Владимира Аблогина приговорили к трём годам колонии, пишет "РИА Новости". По версии следствия, актёр под видом священника в мессенджере пытался выманить у потерпевшего мужчины шесть миллионов рублей, которые в дальнейшем якобы собирался направить на благотворительную помощь детям.
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