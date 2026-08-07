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Звезду "Лермонтова" Владимира Аблогина осудили на три года

Звезду "Лермонтова" Владимира Аблогина осудили на три года

Звезду "Лермонтова" Владимира Аблогина приговорили к трём годам колонии, пишет "РИА Новости". По версии следствия, актёр под видом священника в мессенджере пытался выманить у потерпевшего мужчины шесть миллионов рублей, которые в дальнейшем якобы собирался направить на благотворительную помощь детям.

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