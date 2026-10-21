Кая Каллас на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе, Бельгия, 11 мая 2026 года © Yves Herman/ReutersЗаявление главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости присутствия представителей Евросоюза за столом переговоров по Украине ничем не оправдано.