Прогнозы развития паводка: опасных ситуаций не ожидается🌊 По мнению специалистов регионального ЦГМС, опасных ситуаций не ожидается.
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Прогнозы развития паводка: опасных ситуаций не ожидается🌊 По мнению специалистов регионального ЦГМС, опасных ситуаций не ожидается.