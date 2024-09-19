В Вельском районе мужчина погиб после столкновения легковушки и грузовика

Авария произошла накануне, 18 сентября, в 10:10 на 729 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры»В Госавтоинспекции Архангельской области уточнили, что столкнулись Renault Duster и грузовик Foton Auman.
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