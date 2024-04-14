Художник Ринат Абдрахманов — о диджитал-арте и искусственном интеллекте вместо творца

В VS Gallery открылась персональная выставка Рината Абдрахманова «Мультичеловек 2». «Сноб» поговорил с художником, работающим под псевдонимом Rinatto L'bank, о влиянии эпохи Возрождения на его творчество, развитии цифрового искусства в России и о том, заменит ли искусственный интеллект творца.