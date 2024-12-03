В ту войну всё решилось не в песках, а на Курской дуге...

Мне вчера в комментариях к посту Если сирийцы расхотели воевать, то Россия ничем помочь не сможет написали следующее: "Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина отметила, ситуация в Сирии действительно сложная, поскольку наступление боевиков, по её словам, было "хорошо подготовлено" - "это явно не спонтанная акция, а давно и неплохо организованная войсковая операция".