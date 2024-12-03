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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В ту войну всё решилось не в песках, а на Курской дуге...

Мне  вчера  в  комментариях  к  посту  Если сирийцы расхотели воевать, то Россия ничем помочь не сможет написали  следующее: "Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина  отметила,  ситуация в Сирии действительно сложная, поскольку наступление боевиков, по её словам, было "хорошо подготовлено" - "это явно не спонтанная акция, а давно и неплохо организованная войсковая операция".

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