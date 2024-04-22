Микроядерные операционные системы, включая KasperskyOS, появятся на обычных потребительских устройствах

Микроядерные операционные системы (ОС), к которым относится KasperskyOS, могут появиться на обычных устройствах пользователей в ближайшие 3-4 года, о чем заявил глава отдела бизнеса по развитию KasperskyOS Дмитрий Лукиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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