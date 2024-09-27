В Пакистане обнаружено месторождение газа Пакистанская государственная компания Oil and Gas Development Company Limited объявила об успешных испытаниях скважины Ахиро-1 в провинции Синд.
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В Пакистане обнаружено месторождение газа Пакистанская государственная компания Oil and Gas Development Company Limited объявила об успешных испытаниях скважины Ахиро-1 в провинции Синд.
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