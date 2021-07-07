Сергей ЕПолитика«Забери меня, мама, домой…» – из Меладзе потоком полилось посконное украинство... «Образованные люди» не смотрят российские телеканалы, потому что они якобы пропагандируют войну и межнациональную рознь.Вернуться к статье2110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковК туркам или к хохлам вместе с Собчак. Нет, именно на Украине приняты законы о запрещении русского языка, о непризнании русских коренным населением и другие дискриминационные и унизительные меры. А кто пытается уже 8 лет уничтожить жителей ДНР и ЛНР? Меладзе этого не заметил потому, что сам влился в общество подонков и негодяев.ВВВладимир ВитковскийПинками обоих гнать без права возвращения в РОССИЮ !!!Альбина КолесниковаСогласна с вами Владимир Не знаю что стало с людьми кругом только ненависть ,какая то недоброжелательность.ВВВладимир ВитковскийА где Вы увидели людей среди этих?!павел ивановНадо меладзе предложить преподавать русский язык детишкам. Сразу все станут грамотными и все вместо " НА " будут говорить " В " . Если , например, Михалыч ранее произносил пшёл ты "НА... " , теперь он будет ПРАВИЛЬНО говорить : " Пшёл ты В... ".. Как здорово, что есть такие правильные языковеды как энтот певец.александр vfekmПросто не могу понять. зачем люди шоу-бизнеса с музыкальным образованием, артисты и лицедеи лезут в политику. Один клоун - Зеленский даже стал президентом. Меладзе и певец и композитор, голос народа поющий для русских и для своего, родившего такой талант. Но неужели ради пиара и галочки отметившегося в политической позиции, становиться шарманщиком или балалаечником крутить "чужую" музыку и петь давно надоевшие частушки. А правильнее говорить "НА". на волне развала страны расцвел шоу-бизнес, цветасто пел во время подъёма. Встала страна твердо, одели её санкциями, кризисами ... и обнищало стадо бомонда, и нет тех денег, той халявы и голос под фанеру стал хриплый и в ноту не попадал. Так хоть у сучку Собчак отметиться. что бы не забыли про МеладзеВВВладимир ВитковскийКурносый певец? Это Вы загнули !!!карюкалов вячеславМда.Белых ВладимирНу зачем лицедеи лезут в политику?!НадеждаВалерик, не учи русских КАК правильно говорить на русском языке! Твои познания в русском на уровне каклов и запомни, тост НЕЛЬЗЯ поднять, поднимают бокал, а тост ГОВОРЯТ!(Флюра БашироваСпасибо, достойный шикарный ответ.НадеждаДа надоели эти два брата Кондрата! Живут в Москве, а грезят о грузинском гражданстве(Валерка просил МИД Грузии!), Костик подсуживает в жюри украинским артистам и, я уверена, со своей галушкой вечерком "на кухне" поливают Россию и ее народ!((Stilianos KanakidisА певцам, блядям и извозчикам по одному мечту какая власть, и как народ живёт, у них главное мани-мани, по этому могут и тост поднять, и в стакан нассать то есть сказать. -6- она везде -6ка-.Vladimir LioubimcevУ Меладзе болезненное самомнение, на грани диагноза. О нем вообще никто не думает, когда говорят о действиях Грузии, или Украины.ВВВладимир ВитковскийА амебы способны думать?!КотищевГнать его в Грузию или на Усраину пинками вместе с Галушкой.ВВВладимир Витковский...и помойными тряпками, да, курносого братца не забыть...миша дмитруккто не с нами , ????.....Владимир СиденкоГосподин Меладзе совершенно не знает грамматику русского языка и историю в том числе, говоря, что правильно "в Украине", а не "на Украине". Майданутые могут писать хоть "под Украиной" - это их глупая прихоть, а в России именно "на", а не "в". Этот малограмотный грузин просто-напросто подсластил украм пилюлю и сбил с этих оболтусов во время гастролей бабло.ОМолег мотынгаВопрос, а грузин ли он ?ВВВладимир ВитковскийС каких пор холопов стали называть господами? А существуют грамотные? Наверное- ссакошвили ?!!!Комментировать
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