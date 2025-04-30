Путин: итоги Второй мировой войны фальсифицируют в угоду политическим интересам

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин указал, что итоги Второй мировой войны фальсифицируются в угоду корыстным политическим интересам, поэтому важно быть сплоченными в отстаивании правды.
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