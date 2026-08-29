Zero Hedge
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Zero Hedge

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90 Americans Among Thousands Missing After Himalayan Glacier Collapse Kills 600

90 Americans Among Thousands Missing After Himalayan Glacier Collapse Kills 600 The latest figures from the catastrophic flash flood along the Nepal-Tibet border show that at least 2,000 people remain missing, including 90 Americans, while the death toll has topped 600 and continues to climb.

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