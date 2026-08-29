90 Americans Among Thousands Missing After Himalayan Glacier Collapse Kills 600 The latest figures from the catastrophic flash flood along the Nepal-Tibet border show that at least 2,000 people remain missing, including 90 Americans, while the death toll has topped 600 and continues to climb.
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