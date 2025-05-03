В преддверии 80-летия Великой Победы "Новоаннинский КДК", "Новоаннинский ЦФК" и Центр молодёжи приглашают жителей района принять участие в историко-краеведческом велопробеге «Дорогой памяти и славы».
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В преддверии 80-летия Великой Победы "Новоаннинский КДК", "Новоаннинский ЦФК" и Центр молодёжи приглашают жителей района принять участие в историко-краеведческом велопробеге «Дорогой памяти и славы».