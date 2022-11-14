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Законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам отклонен

Правительство РФ отклонило законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Неработающим пенсионерам проведут очередную индексацию на 4,8% с 1 января 2023 года.

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