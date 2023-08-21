Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Цены на топливо растут: что будет дальше?

Цены на топливо растут: что будет дальше?

18 августа по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-95 снова обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время дизельное топливо подешевело впервые с конца июля.

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