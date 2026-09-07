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Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Непале

Матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27, которые пройдут с 8 по 10 сентября, начнутся с минуты молчания в память о жертвах недавнего наводнения в Непале.

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