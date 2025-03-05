Бывший управляющий Рижского свободного порта, а ныне президент совета Рижского свободного порта Леонид Логинов рассказал, к чему привело город город решение европейский политиков запретить перевалку угля из России: “Не просто огромная ошибка, это верх тугодумия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии