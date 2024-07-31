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Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что палестинцы имеют полное право «наказать исполнителей» убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

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