Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что палестинцы имеют полное право «наказать исполнителей» убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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