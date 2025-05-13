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Авербух о скандале вокруг его высказывания про Арзамасову: «Что за чушь? Разгоняете ерунду всякую. Пожалуйста, все»

Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой.  Илья Авербух познакомился с Елизаветой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху – 37.

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