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Новости Омска

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В Омске 6 и 7 января перекроют центр города из-за Рождественского полумарафона

В Омске 6 и 7 января перекроют центр города из-за Рождественского полумарафона. Закрыт будет проезд по Ленина, Тарской, Банковскому переулку и так далее.

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