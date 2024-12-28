В Омске 6 и 7 января перекроют центр города из-за Рождественского полумарафона. Закрыт будет проезд по Ленина, Тарской, Банковскому переулку и так далее.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске 6 и 7 января перекроют центр города из-за Рождественского полумарафона. Закрыт будет проезд по Ленина, Тарской, Банковскому переулку и так далее.