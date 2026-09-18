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Царьград

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Стилист Лисовец предложил русским женщинам носить галстуки необычно

Стилист Лисовец предложил русским женщинам носить галстуки необычно

Стилист Владислав Лисовец предложил русским женщинам носить галстуки нестандартными способами, такими как ленты для волос или ремни для сумок.

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