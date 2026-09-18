Стилист Лисовец предложил русским женщинам носить галстуки необычно

Стилист Владислав Лисовец предложил русским женщинам носить галстуки нестандартными способами, такими как ленты для волос или ремни для сумок.
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