RusNewsToday24

184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Странная девушка и зачем это ей надо кидаться на двух мужиков? А двое мужиков дружно насели на неё и сломили ей руку....«Я ничьей крови н...
  • Андрей Викторов
    В пределах 35-40 км от границы с УкРуиной есть и города и села в Крыму, так что цели для укруинских "Ураганов" есть. ...Военный эксперт С...
  • Андрей Викторов
    В 1864 году, в Атлантике, именно в Максимов день, если верить Станюковичу, корветом Русского Флота "Богатырь" был спа...Традиции и обычаи...

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс, передает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США российским властям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх