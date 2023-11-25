Производитель российских электромобилей Evolute начнет собирать бензиновые кроссоверы Dongfeng: модели и характеристики

Сергей Цыганов, автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль», сообщил о том, что компания «Моторинвест» в 2024 году начнет собирать в Липецке на своем заводе, где сейчас производятся электромобили Evolute, бензиновые кроссоверы Dongfeng.