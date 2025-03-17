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Царьград

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Эксперт Зварич: выгоднее сохранять вклады краткосрочными до осени 2023 года

Эксперт Зварич: выгоднее сохранять вклады краткосрочными до осени 2023 года

Банки России ухудшили условия по депозитам, вызывая рост интереса к долгосрочным вкладам. Однако аналитик Богдан Зварич советует сохранять средства в краткосрочных депозитах до конца второго квартала 2023 года во избежание финансовых потерь.

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